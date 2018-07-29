"Ювентус" может продать четырех игроков, чтобы выручить средства на трансфер Погба

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"Ювентус" может продать четырех игроков, чтобы выручить средства на трансфер ПогбаТуринский "Ювентус" может продать сразу четырех своих игроков, чтобы выручить средства на трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям Mirror, ради возвращения француза "старая синьора" уже этим летом будет готова продать защитников Маттиа Кальдару и Даниэле Ругани, хавбека Миралема Пьянича и форварда Гонсало Игуаина. С их трансферов чемпион Италии рассчитывает выручить порядка 225-ти миллионов евро.

Напомним,  "Ювентус" поднял цену на своего ведущего защитника. | soccernews.ru

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