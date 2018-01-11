"Ювентус" может продать Дибалу

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"Ювентус" может продать ДибалуЛетом следующего года туринский "Ювентус" может продать своего ведущего форварда Пауло Дибалу, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, "старая сеньора" вполне может рассмотреть вариант с продажей 24-летнего нападающего, если по окончанию текущего сезона по нему поступит достойное предложение. Главными претендентами на аргентинца называются французский ПСЖ, английский "Манчестер Юнайтед" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Дибала забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" уже назвал цену на Дибалу. | soccernews.ru

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