"Ювентус" может продать Дибалу

Летом следующего года туринский "Ювентус" может продать своего ведущего форварда Пауло Дибалу, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, "старая сеньора" вполне может рассмотреть вариант с продажей 24-летнего нападающего, если по окончанию текущего сезона по нему поступит достойное предложение. Главными претендентами на аргентинца называются французский ПСЖ, английский "Манчестер Юнайтед" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Дибала забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" уже назвал цену на Дибалу. | soccernews.ru