"Ювентус" может продать Маккенни

Фото инстаграм Уэстона Маккенни

Полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни близок к смене клубной прописки, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "старой синьоре" поступило несколько выгодных предложений по трансферу 22-летнего американца.

Туринцы готовы рассмотреть вариант с продажей хавбека, поскольку ранее на его позицию был подписан Мануэль Локателли.

В составе "Ювентуса" Маккенни забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 46 матчах. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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