"Ювентус" может продать Пьяцу в другой клуб Серии А

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"Ювентус" может продать Пьяцу в другой клуб Серии А

Фото: инстаграм Марко Пьяцы/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца может перейти в "Торино", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "быки" уже начали переговоры по трансферу хавбека. На приобретении игрока настаивает главный тренер туринцев Иван Юрич.

В прошлом сезоне 26-летний Пьяца выступал на правах аренды за "Дженоа". Он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2023 года.

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