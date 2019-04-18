"Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может перейти в мадридский "Реал", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба намерено серьезно обновить состав из-за вылета из Лиги Чемпионов. Трансфер Пьянича является одним из вариантов получить средства на перестройку команды. В связи с этим "Ювентус" готов продать хавбека за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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