"Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"
Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может перейти в мадридский "Реал", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, руководство итальянского клуба намерено серьезно обновить состав из-за вылета из Лиги Чемпионов. Трансфер Пьянича является одним из вариантов получить средства на перестройку команды. В связи с этим "Ювентус" готов продать хавбека за 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 29-летний провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|32
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|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
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|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
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|Эйбар
|32
|40
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|Жирона
|32
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|15
|Вильярреал
|32
|33
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|Леванте
|32
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|32
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|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
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|25