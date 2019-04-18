"Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"

Теги реал мадридювентусмиралем пьяничтрансферы

"Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может перейти в мадридский "Реал", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба намерено серьезно обновить состав из-за вылета из Лиги Чемпионов. Трансфер Пьянича является одним из вариантов получить средства на перестройку команды. В связи с этим "Ювентус" готов продать хавбека за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" готов продать Дибалу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 32 74
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 32 65
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 32 61
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 32 51
6 Валенсия Валенсия 32 49
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 32 45
9 Бетис Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес Леганес 32 41
12 Эспаньол Эспаньол 32 41
13 Эйбар Эйбар 32 40
14 Жирона Жирона 32 34
15 Вильярреал Вильярреал 32 33
16 Леванте Леванте 32 33
17 Сельта Виго Сельта Виго 32 32
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 32 27
20 Уэска Уэска 32 25
Полная таблица

топ-5 тегов