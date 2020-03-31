"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса

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"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может вынудить туринский "Ювентус" расстаться со своей главной звездой Криштиану Роналду.

По информации Il Messaggero, из-за серьёзных финансовых потерь клуб может не потянуть зарплату 35-летнего форварда.

Напомним, что сейчас португалец зарабатывает в "Ювентусе" 31 миллион евро каждый сезон, а его контракт рассчитан до 2022 года.

В связи с возникшими рисками "старая синьора" может пойти на продажу нападающего. Выручить за него туринцы хотят не менее 70 миллионов евро.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 53 гола и сделал 14 ассистов.

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Комментарии

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ronny.jabarie

Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.. http://kissa.vip ❤️❤️❤️

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