"Ювентус" может продать Роналду за 25 млн евро

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации As, руководство "старой синьоры" готов расстаться с 36-летним футболистом за 25 миллионов евро.

"Ювентус" ежегодно тратит на португальца 87 миллионов евро и если игрок уйдет, то клуб сможет существенно улучшить свой бюджет. Однако, нападающего не выставят на трансфер, а будут ждать предложений от других клубов.

Если же сам Криштиану захочет сменить клуб, то его без проблем отпустят. В случае, если никто не будет готов оплачивать огромную зарплату игрока, то туринцы с удовольствием продолжат работу в Роналду, который приносит неплохие финансовые и игровые девиденды.

В текущем сезоне футболист забил 23 мяча в 24 матчах Серии А.