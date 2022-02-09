"Ювентус" может продлить контракт с Де Шильо

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"Ювентус" может продлить контракт с Де Шильо

Фото: инстаграм Де Шильо\Автор неизвестен

"Ювентус" может продлить соглашение с итальянским крайним защитником команды Маттиа Де Шильо, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации  источника, представители игрока ведут переговоры с "бьянконери" о контракте, который будет рассчитан до 2025 года, так как нынешнее соглашение истекает уже в конце этого сезона.

В нынешней кампании Де Шильо принял участие в 16 матчах "Ювентуса", в которых сумел отличился одним забитым голом и отдал два ассиста..

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