"Ювентус" может продлить контракт с Де Шильо
Фото: инстаграм Де Шильо\Автор неизвестен
"Ювентус" может продлить соглашение с итальянским крайним защитником команды Маттиа Де Шильо, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, представители игрока ведут переговоры с "бьянконери" о контракте, который будет рассчитан до 2025 года, так как нынешнее соглашение истекает уже в конце этого сезона.
В нынешней кампании Де Шильо принял участие в 16 матчах "Ювентуса", в которых сумел отличился одним забитым голом и отдал два ассиста..
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|Команда
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
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|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17