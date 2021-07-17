"Ювентус" может продлить контракт с Роналду, но при одном условии

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"Ювентус" может продлить контракт с Роналду, но при одном условии

Фото твиттер Криштиану Роналду

СМИ узнали о подготовке переговоров о новом контракте между "Ювентусом" и Криштиану Роналду.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны могут продлить действующее соглашение на год - до июня 2023-го.

При этом туринский клуб собирается настаивать на сокращении зарплаты 36-летнего футболиста - с 31 до 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах за "Ювентус".

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