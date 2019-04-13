"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"

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"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"

Вингер "Бенфики" Жоау Фелиш, которого называют "новым Криштиану Роналду", привлёк внимание туринского "Ювентуса".

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" хочет купить португальского таланта во время летнего трансферного окна.

Однако за 19-летнего футболиста придётся заплатить порядка 100 миллионов евро, что пока не по карману итальянскому клубу.

В связи с этим "Ювентус" раздумывает над продажей форварда Пауло Дибалы, который не вписывается в тактические схемы тренерского штаба команды.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 36 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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