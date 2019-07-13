"Ювентус" может расстаться с Кином из-за Игуаина

Туринский "Ювентус" хочет продать одного из своих нападающих, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, изначально "старая синьора" рассчитывала избавиться от Гонсало Игуаина.

Интерес к звёздному аргентинцу проявляли "Рома" и "Вест Хэм", но тот наотрез отказался покидать клуб.

Теперь же "Ювентус" рассматривает вариант с уходом Мойсе Кина. За ситуацией следят "Эвертон" и "Аякс".

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