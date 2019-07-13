"Ювентус" может расстаться с Кином из-за Игуаина

2 Теги ювентусгонсало игуаинмойсе кинтрансферы

"Ювентус" может расстаться с Кином из-за Игуаина

Туринский "Ювентус" хочет продать одного из своих нападающих, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, изначально "старая синьора" рассчитывала избавиться от Гонсало Игуаина.

Интерес к звёздному аргентинцу проявляли "Рома" и "Вест Хэм", но тот наотрез отказался покидать клуб.

Теперь же "Ювентус" рассматривает вариант с уходом Мойсе Кина. За ситуацией следят "Эвертон" и "Аякс".

Не пропустите: "Ювентус" утратил интерес к Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

chester_field
chester_field

зачем этот старый жирдяй ювентусу

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Сало,Кин может стать топом,а он,дрхлый мешок ставит свои никчёмные интересы выше того,что Ювентус может развивать потенционально лучшего форварда мира.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

4 топ-футболиста за 100 млн евро - фантастический аргумент в борьбе с "Баварией"! Рассказываем о трансферной кампании дортмундской "Боруссии""

4 топ-футболиста за 100 млн евро - фантастический аргумент в борьбе с "Баварией"! Рассказываем о трансферной кампании дортмундской "Боруссии""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов