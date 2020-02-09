"Ювентус" может расстаться с Рэмзи

Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб не исключает продажи футболиста, который не имеет твердого места в основном составе. Сам игрок также может согласиться трансфер, чтобы иметь регулярную игровую практику.

Рэмзи перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Арсенала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел за туринцев 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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