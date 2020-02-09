"Ювентус" может расстаться с Рэмзи
Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, итальянский клуб не исключает продажи футболиста, который не имеет твердого места в основном составе. Сам игрок также может согласиться трансфер, чтобы иметь регулярную игровую практику.
Рэмзи перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Арсенала" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел за туринцев 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|22
|32
|9
|Парма
|22
|32
|10
|Милан
|22
|32
|11
|Наполи
|22
|30
|12
|Торино
|23
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15