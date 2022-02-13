"Ювентус" может расстаться с Сандро и Рабьо

Фото: инстаграм Сандро\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" готов следующим летом отпустить бразильского защитника Алекса Сандро, а также французского полузащитника Адриена Рабьо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, эти игроки не входят в планы главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а учитывая то, то из контракты с "Юве" истекают уже через полтора года, туринцы хотят продать их уже летом.

Отмечается, что некоторые клубы АПЛ связывались с "Ювентусом" по поводу этих футболистов, но до предложения дело еще не доходило.

Сообщается, что уходы Сандро и Рабьо дадут "Юве" возможность снизить нагрузку на зарплатную ведомость и подписать новых игроков.

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