"Ювентус" может расстаться с Сандро и Рабьо
Фото: инстаграм Сандро\Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" готов следующим летом отпустить бразильского защитника Алекса Сандро, а также французского полузащитника Адриена Рабьо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, эти игроки не входят в планы главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а учитывая то, то из контракты с "Юве" истекают уже через полтора года, туринцы хотят продать их уже летом.
Отмечается, что некоторые клубы АПЛ связывались с "Ювентусом" по поводу этих футболистов, но до предложения дело еще не доходило.
Сообщается, что уходы Сандро и Рабьо дадут "Юве" возможность снизить нагрузку на зарплатную ведомость и подписать новых игроков.
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Главные новости дня: 12 февраля
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|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17