"Ювентус" может разорвать контракт с Игуаином

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с досрочным прекращением сотрудничества с нападающим Гонсало Игуаином.

По информации Tuttosport, 32-летний аргентинец не выходит на связь с клубом, который пытался сообщить ему о необходимости возвращения в Италию для возобновления тренировок.

Во второй половине марта футболист улетел на родину в связи с болезнью матери.

Напомним, что контракт Игуаина с "Ювентусом" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

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