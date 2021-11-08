"Ювентус" может разорвать контракт с Рэмзи
Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" планирует прекратить сотрудничество с валлийским хавбеком Аароном Рэмзи.
Как сообщает Calciomercato, "Старая Синьора" готова уже сейчас разорвать контракт с 30-летним полузащитником.
Нынешнее соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне Рэмзи сыграл в трех матчах Серии А, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
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