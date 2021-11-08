"Ювентус" может разорвать контракт с Рэмзи

Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" планирует прекратить сотрудничество с валлийским хавбеком Аароном Рэмзи.

Как сообщает Calciomercato, "Старая Синьора" готова уже сейчас разорвать контракт с 30-летним полузащитником.

Нынешнее соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Рэмзи сыграл в трех матчах Серии А, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Также не пропустите: Майораль может сменить клуб. | http://soccernews.ru