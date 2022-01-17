"Ювентус" может сделать предложение по трансферу Азмуна

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"Ювентус" может сделать предложение по трансферу Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не приостанавливает переговоры с петербургским "Зенитом" о переходе форварда Сердара Азмуна, сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, чемпионы России намерены выручить за футболиста пять миллионов евро. В это же время "Юве" готов заплатить один миллион сразу и два в виде бонусов.

В ближайшие дни "Зенит" даст ответ.

Азмун намерен выступать на более высоком уровне и поэтому готов перейти в "Ювентус" хоть сейчас, хоть летом, когда его контракт с "Зенитом" подойдет к концу.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал один ассист.

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