"Ювентус" может серьезно наказать Аарона Рэмзи

Фото: инстаграм Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Валлийскому полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмзи грозит отстранение от основного состава туринского клуба, сообщает Il Bianconero.

По сведениям источника, такое наказание может быть наложено за футболиста за отказ переходить в другой клуб. В последнее время Рэмзи получил предложения от "Кристал Пэлас", "Ньюкасл Юнайтед" и "Бернли", но все их отклонил, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне 31-летний Рэмзи провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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