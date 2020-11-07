"Ювентус" может усилиться бывшей трансферной целью "Зенита"

Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Удинезе" Родриго де Паулю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, летом 2021 года "старая синьора" может купить аргентинского хавбека за 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что этой осенью переговоры о переходе игрока вёл питерский "Зенит".

Де Пауль выступает за "Удинезе" с июля 2016 года, сыграл 154 матча, забил 26 голов и сделал 27 ассистов.

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