"Ювентус" может усилиться рекордсменом Евро

Теги каспер козловскиювентускальярипогонь щецинтрансферы

"Ювентус" может усилиться рекордсменом Евро

Фото инстаграм Каспера Козловски

Полузащитник "Погоня" Каспер Козловски может продолжить карьеру в Италии, пишет журналист Николо Скира.

По его информации, вариант с подписанием 17-летнего футболиста рассматривают "Ювентус" и "Кальяри".

Рыночная стоимость перспективного поляка оценивается в 5 миллионов евро.

Напомним, что Козловски на прошлой неделе стал рекордсменом Евро. Теперь он является самым молодым игроком в истории турнира (17 лет и 246 дней).

Не пропустите: "Милан" и "Ювентус" претендуют на Джеко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов