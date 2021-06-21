"Ювентус" может усилиться рекордсменом Евро

Фото инстаграм Каспера Козловски

Полузащитник "Погоня" Каспер Козловски может продолжить карьеру в Италии, пишет журналист Николо Скира.

По его информации, вариант с подписанием 17-летнего футболиста рассматривают "Ювентус" и "Кальяри".

Рыночная стоимость перспективного поляка оценивается в 5 миллионов евро.

Напомним, что Козловски на прошлой неделе стал рекордсменом Евро. Теперь он является самым молодым игроком в истории турнира (17 лет и 246 дней).

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