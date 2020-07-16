"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время

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"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время

Руководство туринского "Ювентуса" может отправить в отставку Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в туринском клубе недовольны работой Сарри. Поэтому он может быть уволен в том случае, если "Ювентус" проиграет "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится 20 июля.

Напомним, что под руководством Сарри "Ювентус" проиграл в матче за Суперкубок Италии и в финале Кубка Италии. В Лиге Чемпионов туринский клуб в первом матче в гостях уступил "Лиону" со счетом 0:1.

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