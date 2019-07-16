"Ювентус" может вернуть Дани Алвеса

Бразильский защитник Дани Алвес контактирует с представителями туринского "Ювентуса", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, стороны ведут переговоры о возможном возвращении 36-летнего футболиста в "старую синьору".

Алвес выступал за "Ювентус" с 2016 по 2017 год, сыграл 33 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Сейчас опытный фулбек является свободным агентом. Его последним клубом был ПСЖ.

Не пропустите: СМИ узнали дату медобследования де Лигта в "Ювентусе". | http://soccernews.ru