"Ювентус" может вернуть Дани Алвеса

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"Ювентус" может вернуть Дани Алвеса

Бразильский защитник Дани Алвес контактирует с представителями туринского "Ювентуса", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, стороны ведут переговоры о возможном возвращении 36-летнего футболиста в "старую синьору".

Алвес выступал за "Ювентус" с 2016 по 2017 год, сыграл 33 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Сейчас опытный фулбек является свободным агентом. Его последним клубом был ПСЖ.

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