"Ювентус" может вернуть Морату

Теги ювентусатлетико мадридальваро морататрансферы

"Ювентус" может вернуть Морату

Туринский "Ювентус" хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что "старая синьора" интересуется Аркадиушем Миликом ("Наполи") и Эдином Джеко ("Рома").

Однако, по информации источника, в шорт-листе клуба есть ещё один вариант - это форвард "Атлетико" Альваро Мората.

Напомним, что 27-летний испанец уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год, сыграл 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется защитником "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма

Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов