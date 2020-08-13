"Ювентус" может вернуть Морату

Туринский "Ювентус" хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что "старая синьора" интересуется Аркадиушем Миликом ("Наполи") и Эдином Джеко ("Рома").

Однако, по информации источника, в шорт-листе клуба есть ещё один вариант - это форвард "Атлетико" Альваро Мората.

Напомним, что 27-летний испанец уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год, сыграл 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.

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