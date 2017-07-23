"Ювентус" может вернуться к кандидатуре Шика

Теги ювентуссампдорияпатрик шик

"Ювентус" может вернуться к кандидатуре Шика

"Ювентус" вновь проявляет интерес к чешскому нападающему "Сампдории" Патрику Шику, сообщает Football Italia.

"Шик? Все возможно", - сказал вице-президент "Юве" Павел Недвед.

Напомним, что ранее "Ювентус" согласовал трансфер 21-летнего Шика за 30,5 миллионов евро, но переход сорвался из-за проблем игрока со здоровьем.

Не пропустите: Бернардески и Дель Фабро переходят в "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов