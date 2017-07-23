"Ювентус" может вернуться к кандидатуре Шика

"Ювентус" вновь проявляет интерес к чешскому нападающему "Сампдории" Патрику Шику, сообщает Football Italia.

"Шик? Все возможно", - сказал вице-президент "Юве" Павел Недвед.

Напомним, что ранее "Ювентус" согласовал трансфер 21-летнего Шика за 30,5 миллионов евро, но переход сорвался из-за проблем игрока со здоровьем.

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