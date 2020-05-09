"Ювентус" может включить еще одного игрока в сделку по хавбеку "Барселоны" Артуру

"Ювентус" готов обменять двух футболистов на хавбека "Барселоны" Артура Рамоса.

Ранее сообщалось, что в Испанию отправится хавбек Миралем Пьянич, однако каталонцы еще потребовали доплаты.

Теперь как сообщает Goal.com, туринцы предлагают в обмен Пьянича и защитника Маттиа Де Шильо. Отмечается, что "Барса" может пойти на такой обмен, так как им нужен будет правый защитник в случае ухода Нелсона Семеду.

В этом сезоне Де Шильо провел 12 матчей, но результативными действиями не отличился.

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