"Ювентус" может вслед за Сарри уволить спортивного директора

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"Ювентус" может вслед за Сарри уволить спортивного директора

Руководство туринского "Ювентуса" может не ограничиться отставкой главного тренера команды Маурицио Сарри.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, боссы клуба также рассматривают вариант с увольнением спортивного директора Фабио Паратичи.

Возможный уход 48-летнего функционера, вероятно, будет связан с тем, что именно он настоял на приглашении Сарри вместо Массимилиано Аллегри.

Стоит отметить, что Паратичи работает в "Ювентусе" уже более 10 лет и за этот период команда 9 раз становилась чемпионом Италии.

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