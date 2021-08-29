"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
Фото: инстаграм Миралема Пьянича/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" продолжает переговоры с "Барселоной" по трансферу боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, итальянский клуб может арендовать хавбека сроком на два года. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уже сообщил Пьяничу, что не рассчитывает на него.
В прошлом сезоне 31-летний Пьянич провел за "Барселону" 30 матчей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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