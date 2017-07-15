"Ювентус" может заменить Бонуччи защитником "Лацио"

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"Ювентус" может заменить Бонуччи защитником "Лацио"

Туринский "Ювентус" продолжает искать нового центрального защитника, который будет призван заменить Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Corriere dello Sport, "бьянконери" проявляют интерес к беку "Лацио" Стефану де Врею, который ранее отказался продлевать контракт со своим клубом, истекающий следующим летом.

Напомним, что также "Ювентус" рассматривает вариант с покупкой Костаса Маноласа из "Ромы". | http://soccernews.ru

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