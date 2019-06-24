"Ювентус" может заменить Перина вратарём "Милана"

Вратарь "Милана" Пепе Рейна может этим летом оказаться в "Ювентусе", сообщает Сalciomercato.

По сведениям издания, новый наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри видит в испанце замену для Маттиа Перина, который собирается сменить команду.

Стоит отметить, что ранее голкипер играл под руководством 60-летнего специалиста в "Наполи".

В минувшем сезоне Рейна сыграл за "Милан" 12 матчей, в которых пропустил 15 голов. Его стоимость оценивается в 1 миллион евро.

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