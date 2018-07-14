"Ювентус" может заменить Пьянича звёздным французом

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"Ювентус" может заменить Пьянича звёздным французом

"Ювентус" может заменить своего ведущего полузащитника Миралема Пьянича звёздным французом.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб в случае ухода 28-летнего боснийца намерен купить хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним, что Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может обменять Погба на игрока "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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