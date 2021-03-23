"Ювентус" может заменить Роналду своим воспитанником

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Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с возвращением флангового нападающего Мойсе Кина, сообщает TuttoJuve.

По информации источника, 21-летний воспитанник "старой синьоры" может стать заменой для 36-летнего Криштиану Роналду, чей уход по-прежнему не исключается.

Напомним, что права на итальянца принадлежат "Эвертону", который в 2019 году выкупил его за 27,5 миллиона евро, а с октября он находится в аренде в ПСЖ.

Чтобы вернуть Кина, "Ювентусу" придётся включить в сделку либо Аарона Рэмзи, либо Дугласа Косту, либо их обоих.

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