"Ювентус" может заплатить 53 миллиона евро за воспитанника "Барселоны" Гримальдо

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"Ювентус" может заплатить 53 миллиона евро за воспитанника "Барселоны" Гримальдо

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 53 миллиона евро. Игроком также интересуются "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

23-летний Гримальдо является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел 43 матча за "Бенфику" во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2021 года.

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