"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 76-й минуте счет открыл Руслан Малиновский, но в компенсированное время равновесие восстановил Данило.
"Ювентус", набрав 46 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 44 очками по-прежнему занимает пятую позицию.
"Аталанта" – "Ювентус" - 1:1 (0:0)
Голы: Малиновский, 76 - 1:0, Данило, 90+1 - 1:1
"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 60), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Бога (Пашалич, 90), Муриэль (Малиновский, 60).
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи (Куадрадо, 79), де Лигт, Де Шильо, Рабьо (Артур, 86), Локателли, Маккенни (Кин, 81), Мората (Аке, 86), Дибала, Влахович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17