"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 76-й минуте счет открыл Руслан Малиновский, но в компенсированное время равновесие восстановил Данило.

"Ювентус", набрав 46 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 44 очками по-прежнему занимает пятую позицию.

"Аталанта" – "Ювентус" - 1:1 (0:0)

Голы: Малиновский, 76 - 1:0, Данило, 90+1 - 1:1

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 60), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Бога (Пашалич, 90), Муриэль (Малиновский, 60).

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи (Куадрадо, 79), де Лигт, Де Шильо, Рабьо (Артур, 86), Локателли, Маккенни (Кин, 81), Мората (Аке, 86), Дибала, Влахович.

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