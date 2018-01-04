"Ювентус" на классе побеждает "Торино" и выходит в полуфинал Кубка Италии

Судьба последней полуфинальной путевки Кубка Италии решалась в туринском дерби. Действующий победитель турнира "Ювентус" принимал земляков из "Торино". В матче чемпионата в текущем сезоне "Старая синьора" легко переиграла "бордовых". Однако кубковые дерби всегда славятся накалом.

Хозяева поля вышли на матч в своем практически сильнейшем составе, недвусмысленно давая понять сопернику, что будет играть исключительно на победу. И уже на 7-й минуте "Ювентус" был близок к тому, чтобы открыть счет. Пьянич после паса Маркизио выполнил нацеленный удар, отправив мяч по замысловатой траектории, но Милинкович-Савич сумел среагировать на удар.

Впрочем, не прошло и 15 минут с начала встречи, как "зебры" все же добились своего. В ходе очередной атаки хозяев поля Бурдиссо выносил мяч из штрафной, но угодил в Дибалу. От Пауло мяч отлетел в сторону и прямо на ногу Дугласу Косте, который, немного положив корпус, отправил мяч с 20-ти метров точно в девятку – 1:0.

Гости попытались довольно быстро отреагировать на пропущенный мяч, и вскоре были близки к тому, чтобы сравнять счет. Партнеры вывели Ньянга на свидание с Щесны, сенегалец пробил мимо голкипера, но угодил в дальнюю штангу. Повезло в этом эпизоде "Ювентусу".

В дальнейшем встреча проходила в относительно спокойном темпе, а острых эпизодов у ворот обеих команд практически не было. Разве что можно отметить два эпизода на исходе получаса игры, когда Дуглас Коста выделился на острие атак. В первом случае бразилец имел блестящую возможность сделать дубль. Снова после серии рикошетов мяч оказался на ударной позиции у Косты. Дуглас нанес мощнейший удар в ближний угол, но Милинкович-Савич сумел каким-то образом среагировать и отразить сферу в сторону от рамки. А во втором эпизоде бразилец смог таки забить, реализовав выход один на один, но арбитр с опозданием зафиксировал офсайд и отменил гол.

После перерыва у "Торино" и вовсе перестала получаться игра. За счет чего гости намеревались отыграться, осталось загадкой. "Ювентус" без особых усилий контролировал мяч, неспешно развивая свои атаки. В одном из выпадов "Старой синьоры" обязан был забивать Матюиди. Коста с правого фланга вывел Дибалу к воротам под острым углом, тот прострелил мяч вдоль линии вратарской и Блез подставлял ногу, целя в ближний угол. Мяч прошел от стойки в каких-то сантиметрах.

Ключевой же в матче стала 67-я минута. В борьбе на фланге Аква, казалось, был сбит Лихтштайнером. Однако арбитр на падение игрока "бордовых" не среагировал. Тут же хозяева поля перехватили мяч, последовала передача в центр штрафной, где Манджукич освободился от опеки защитников, вышел один на один с голкипером гостей и перекинул через того мяч – 2:0. Наставник "быков" Синиша Михайлович бурно высказал протест по этому взятию ворот и арбитр взял паузу, чтобы посмотреть видеоповтор. Но даже после этого мяч был засчитан.

Решение же арбитра надломило игроков "Торино". Если до этого они еще пытались практически на равных противостоять "Ювентусу", изредка выбегая в контратаки, то с 70-й минуты напрочь бросили играть. Разумеется "Старой синьоре" не составило труда довести матч до победы.

Таким образом команда Массимилиано Аллегри одержала уверенную победу в туринском дерби и в полуфинале Кубка Италии встретится с "Аталантой".

"Ювентус" – "Торино" – 2:0

Гол: Коста, 15 – 1:0. Манджукич, 67 – 2:0.

"Ювентус": Щесны, Ругани, Кьеллини, Стураро (Лихтштайнер, 46), Асамоа, Пьянич, Маркизио (Хедира, 60), Матюиди, Дибала, Коста, Манджукич (Игуаин, 78).

"Торино": Милинкович-Савич, Де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Молинаро, Аква (Оби, 81), Ринкон, Базелли (Де Лука, 81), Беренгер, Ньянг (Бое, 81), Фальке.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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