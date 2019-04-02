"Ювентус" на классе разобрался с "Кальяри"
В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде одолел "Кальяри". Теперь "Юве" увеличил отрыв от "Наполи" до 18 очков, однако у неаполитанцев есть игра в запасе.
"Кальяри" - "Ювентус" 0:2
Голы: Бонуччи, 22 - 0:1, Кин, 85 - 0:2
"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Срна, Пизакане, Фараго (Падоин, 76), Чигарини, Ликояннис, Ионицэ (Бирса, 68), Барелла, Жоао Педро (Черри, 76), Паволетти.
"Ювентус": Щесны, Касерес (Бентанкур, 61), Де Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Матюиди, Джан, Бернардески, Пьянич, Кьеллини, Кин.
Предупреждения: Кин (20), Жоао Педро (34), Ликояннис (39), Срна (82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Парма
|29
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|Удинезе
|29
|29
|16
|СПАЛ
|29
|29
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11