"Ювентус" на классе разобрался с "Кальяри"

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде одолел "Кальяри". Теперь "Юве" увеличил отрыв от "Наполи" до 18 очков, однако у неаполитанцев есть игра в запасе.

"Кальяри" - "Ювентус" 0:2

Голы: Бонуччи, 22 - 0:1, Кин, 85 - 0:2

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Срна, Пизакане, Фараго (Падоин, 76), Чигарини, Ликояннис, Ионицэ (Бирса, 68), Барелла, Жоао Педро (Черри, 76), Паволетти.

"Ювентус": Щесны, Касерес (Бентанкур, 61), Де Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Матюиди, Джан, Бернардески, Пьянич, Кьеллини, Кин.

Предупреждения: Кин (20), Жоао Педро (34), Ликояннис (39), Срна (82).

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