"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в родных стенах разобрался с "Кальяри". В составе "старой синьоры" отличились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, также в пользу туринской команды сыграл Филип Брадарич, забивший в собственные ворота, гол престижа на счету Жоао Педро.

"Ювентус" – "Кальяри" - 3:1

Голы: Дибала, 1 - 1:0, Жоао Педро, 36 - 1:1, Брадарич, 38 (автогол) - 2:1, Куадрадо, 87 - 3:1.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Жоау Канселу, Де Шильо, Бенатия, Бентанкур, Пьянич (Алекс Сандро, 70), Матюиди (Барцальи, 83), Дуглас Коста (Куадрадо, 46), Дибала, Роналду.

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Пизакане, Срна, Падоин (Сау, 80), Кастро, Брадарич (Чигарини, 56), Жоао Педро, Ионицэ (Фараго, 67), Барелла, Паволетти.

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