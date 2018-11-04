"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в родных стенах разобрался с "Кальяри". В составе "старой синьоры" отличились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, также в пользу туринской команды сыграл Филип Брадарич, забивший в собственные ворота, гол престижа на счету Жоао Педро.
"Ювентус" – "Кальяри" - 3:1
Голы: Дибала, 1 - 1:0, Жоао Педро, 36 - 1:1, Брадарич, 38 (автогол) - 2:1, Куадрадо, 87 - 3:1.
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Жоау Канселу, Де Шильо, Бенатия, Бентанкур, Пьянич (Алекс Сандро, 70), Матюиди (Барцальи, 83), Дуглас Коста (Куадрадо, 46), Дибала, Роналду.
"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Пизакане, Срна, Падоин (Сау, 80), Кастро, Брадарич (Чигарини, 56), Жоао Педро, Ионицэ (Фараго, 67), Барелла, Паволетти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|31
|2
|Интер Милан
|11
|25
|3
|Наполи
|11
|25
|4
|Милан
|10
|18
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Фиорентина
|11
|16
|7
|Рома
|11
|16
|8
|Сампдория
|10
|15
|9
|Сассуоло
|10
|15
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Дженоа
|11
|14
|12
|Парма
|10
|13
|13
|Кальяри
|11
|13
|14
|Аталанта
|10
|12
|15
|СПАЛ
|10
|12
|16
|Удинезе
|10
|9
|17
|Болонья
|10
|9
|18
|Эмполи
|11
|6
|19
|Фрозиноне
|10
|5
|20
|Кьево
|10
|-1