"Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" в Серии А

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"Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" в Серии А

"Ювентус" в гостях обыграл "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии (3:1).

Победный гол забил нападающий Криштиану Роналду.

"Дженоа" - "Ювентус" - 1:3 (0:0)

Голы: Дибала, 50 - 0:1, Криштиану Роналду, 56 - 0:2, Дуглас Коста, 73 - 0:3, Пинамонти, 76 -1:3.

"Дженоа": Перин, Мазиелло, Сумаоро, Гильоне (Баррека, 62), Ромеро, Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Стураро (Бираски, 75), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Данилу, де Лигт, Пьянич (Рэмси, 74), Рабьо (Матюиди, 83), Бентанкур, Криштиану Роналду (Игуаин, 74), Куадрадо, Дибала (Оливьери, 83), Бернардески (Дуглас Коста, 66).

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