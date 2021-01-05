"Ювентус" нацелился на 37-летнего Квальяреллу

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла стал трансферной целью туринского "Ювентуса", утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло просит руководство клуба подписать 37-летнего футболиста этой зимой.

Помимо кандидатуры ветерана "Ювентусом" рассматриваются варианты с переходами Грациано Пелле (свободный агент), Фернандо Льоренте ("Наполи") и Леонардо Паволетти ("Кальяри").

В текущем сезоне Квальярелла сыграл за "Сампдорию" 14 матчей и забил 7 голов. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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