"Ювентус" нацелился на Ансу Фати

Теги ювентусбарселонаансу фатитрансферы

"Ювентус" нацелился на Ансу Фати

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб шесть матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бартомеу - об отставке: "И в мыслях не было. У "Барселоны" будут трофеи в этом сезоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов