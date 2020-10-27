"Ювентус" нацелился на Ансу Фати

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Ансу Фати, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб шесть матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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