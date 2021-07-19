"Ювентус" нацелился на бельгийского таланта

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"Ювентус" нацелился на бельгийского таланта

Туринский "Ювентус" собирается заполучить опорного полузащитника "Андерлехта" Жозефа Нонге Боэнде, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет заключить с 16-летним футболистом контракт на три года.

Бельгиец уже прошёл медицинское обследование, поэтому о сделке могут объявить в ближайшие часы.

Ожидается, что Боэнде перейдёт в "Ювентус" на правах свободного агента.

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