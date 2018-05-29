"Ювентус" нацелился на Бускетса

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника второй команды каталонской "Барселоны" Ориоля Бускетса.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "старая синьора" намерена перехватить у "сине-гранатовых" их 19-летнего хавбека, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом. Если в ближайшее время каталонский гранд не сможет договориться со своим воспитанником о продлении сотрудничества, чемпион Италии будет готов начать с ним переговоры.

Напомним, Игуаин близок к уходу из "Ювентуса". | soccernews.ru