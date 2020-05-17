"Ювентус" нацелился на бывшего форварда "Атлетико"

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"Ювентус" нацелился на бывшего форварда "Атлетико"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к мексиканскому нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу, сообщает The Times.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 29-летний Хименес провел за "Вулверхэмптон" 44 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл за "Америку", "Атлетико" и "Бенфику".

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