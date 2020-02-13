"Ювентус" нацелился на чемпиона мира-2018

Теги ювентусбавария мюнхенкорентен толиссотрансферы

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира-2018

"Ювентус" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Баварии" Корентену Толиссо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек мог перейти в "Ювентус" летом 2017 года, но тогда он предпочел перебраться в Германию. "Бавария" в свою очередь готова продать игрока, который потерял место в основном составе.

В нынешнем сезоне 25-летний Толиссо провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"

"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 21 43
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 42
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16
Полная таблица

топ-5 тегов