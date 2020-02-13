"Ювентус" нацелился на чемпиона мира-2018

"Ювентус" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Баварии" Корентену Толиссо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек мог перейти в "Ювентус" летом 2017 года, но тогда он предпочел перебраться в Германию. "Бавария" в свою очередь готова продать игрока, который потерял место в основном составе.

В нынешнем сезоне 25-летний Толиссо провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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