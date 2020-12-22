"Ювентус" нацелился на четырех игроков из МЛС

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"Ювентус" нацелился на четырех игроков из МЛС

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с приобретением сразу четырех американских футболистов, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб интересуется защитниками "Далласа" Брайаном Рейнольдсом и "Лос-Анджелес Гэлакси" Джулианом Араухо, полузащитником "Нью-Йорк Ред Буллз" Кэйденом Кларком, а также нападающим "Далласа" Рикардо Пепи.

В нынешнем сезоне 17-летний Пепи провел 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 17-летний Кларк принял участие в 20 поединках, стал автором шести забитых мячей и отдал пять голевых передач. На счету 19-летнего Араухо один гол и две результативные передачи в 17 поединках. 19-летний Рейнольдс отдал четыре голевых паса в 19 встречах.

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