"Ювентус" нацелился на четырех игроков из МЛС
Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с приобретением сразу четырех американских футболистов, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб интересуется защитниками "Далласа" Брайаном Рейнольдсом и "Лос-Анджелес Гэлакси" Джулианом Араухо, полузащитником "Нью-Йорк Ред Буллз" Кэйденом Кларком, а также нападающим "Далласа" Рикардо Пепи.
В нынешнем сезоне 17-летний Пепи провел 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 17-летний Кларк принял участие в 20 поединках, стал автором шести забитых мячей и отдал пять голевых передач. На счету 19-летнего Араухо один гол и две результативные передачи в 17 поединках. 19-летний Рейнольдс отдал четыре голевых паса в 19 встречах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17