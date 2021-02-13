"Ювентус" нацелился на двух футболистов "Фиорентины"

Туринский "Ювентус" заинтересовался сразу двумя сербскими игроками флорентийской "Фиорентины", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, туринский клуб хочет купить защитника Николу Миленковича и нападающего Душана Влаховича.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за "Фиорентину" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 21-летний Влахович забил семь мячей в 23 поединках. Контракт игрока истекает летом 2023 года.

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