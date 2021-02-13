"Ювентус" нацелился на двух футболистов "Фиорентины"

Теги ювентусфиорентинадушан влаховичникола миленковичтрансферы

"Ювентус" нацелился на двух футболистов "Фиорентины"

Туринский "Ювентус" заинтересовался сразу двумя сербскими игроками флорентийской "Фиорентины", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, туринский клуб хочет купить защитника Николу Миленковича и нападающего Душана Влаховича.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за "Фиорентину" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 21-летний Влахович забил семь мячей в 23 поединках. Контракт игрока истекает летом 2023 года.

Не пропустите: "Милан" и "Ювентус" поборются за Зиеша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов