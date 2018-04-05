"Ювентус" нацелился на двух игроков "Атлетико"

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"Ювентус" нацелился на двух игроков "Атлетико"

Туринский "Ювентус" нацелился на двух игроков мадридского "Атлетико", сообщает AS.

Ранее стало известно, что "бьянконери" претендуют на ведущего форварда "матрасников" Антуана Гризманна, однако француз - не единственная трансферная цель итальянского клуба.

Также "Ювентус" хочет купить защитника "Атлетико" Хосе Марию Хименеса, стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро.

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