"Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛ

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"Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛТуринский "Ювентус" нацелился на двух звездных игроков из английской Премьер-Лиги, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" рассматривает вариант с подписанием полузащитников Месута Озила ("Арсенал") и Кристиана Эриксена ("Тотт​​​​​​енхэм"). При этом первого чемпион Италии рассчитывает заполучить бесплатно следующим летом в качестве свободного агента.

Напомним, "Ювентус" определился с кандидатами на замену Алексу Сандро. | soccernews.ru

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