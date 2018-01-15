"Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛ

Туринский "Ювентус" нацелился на двух звездных игроков из английской Премьер-Лиги, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" рассматривает вариант с подписанием полузащитников Месута Озила ("Арсенал") и Кристиана Эриксена ("Тотт​​​​​​​енхэм"). При этом первого чемпион Италии рассчитывает заполучить бесплатно следующим летом в качестве свободного агента.

Напомним, "Ювентус" определился с кандидатами на замену Алексу Сандро. | soccernews.ru