"Ювентус" нацелился на Эриксена

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"Ювентус" нацелился на Эриксена

"Ювентус" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста летом 2020 года, когда у него завершится контракт с лондонцами. В этом случае хавбек достанется "Ювентусу" бесплатно. Представители туринцев уже связывались с датчинаном насчет трансфера.

Ранее сообщалось, что Эриксен может перейти в "Реал" или "Атлетико", но трансфер так и не состоялся.

27-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он провел за лондонский клуб 278 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 голов и отдал 86 результативных передач.

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