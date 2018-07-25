"Ювентус" нацелился на еще одного игрока "Реала"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Реала" Тео Эрнандесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста на сезон с правом последующего выкупа. Впрочем, "Реал" на данный момент не рассматривает вариант с уходом игрока.

В прошлом сезоне 20-летний Эрнандес провел за "Реал" 23 матча и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Ювентус" встретится с "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов. | http://soccernews.ru