"Ювентус" нацелился на еще одного игрока "Реала"

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"Ювентус" нацелился на еще одного игрока "Реала"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Реала" Тео Эрнандесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста на сезон с правом последующего выкупа. Впрочем, "Реал" на данный момент не рассматривает вариант с уходом игрока.

В прошлом сезоне 20-летний Эрнандес провел за "Реал" 23 матча и отдал 3 результативные передачи.

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