"Ювентус" нацелился на форварда "Барселоны"

Туринский "Ювентус" нацелился на форварда второй команды каталонской "Барселоны" Абеля Руиса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "старая сеньора" получила от своих скаутов положительные отзывы об игре 17-летнего нападающего, который несмотря на свой еще юный возраст, уже был переведен в резервную команду "сине-гранатовых". Поэтому, вполне вероятно, что "Юве" уже в ближайшее время сделает предложение "Барсе" по перспективному игроку линии атаки.

Напомним, "Ювентус" нацелился на форварда сборной Франции. | soccernews.ru