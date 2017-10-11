"Ювентус" нацелился на форварда "Барселоны"

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"Ювентус" нацелился на форварда "Барселоны"Туринский "Ювентус" нацелился на форварда второй команды каталонской "Барселоны" Абеля Руиса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "старая сеньора" получила от своих скаутов положительные отзывы об игре 17-летнего нападающего, который несмотря на свой еще юный возраст, уже был переведен в резервную команду "сине-гранатовых". Поэтому, вполне вероятно, что "Юве" уже в ближайшее время сделает предложение "Барсе" по перспективному игроку линии атаки.

Напомним, "Ювентус" нацелился на форварда сборной Франции. | soccernews.ru

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