"Ювентус" нацелился на форварда "Фулхэма"

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"Ювентус" нацелился на форварда "Фулхэма"

Фото инстаграм Александара Митровича

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе.

По информации The Sun, заполучить 27-летнего футболиста хочет туринский "Ювентус".

Переход серба возможен в январе. Соответствующие переговоры между сторонами уже стартовали.

В текущем сезоне Митрович сыграл за "Фулхэм" 18 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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